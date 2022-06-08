Тбилиси, , 12:39 — REGNUM Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась к президенту страны Саломе Зурабишвлили с просьбой помиловать главу оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамию, осужденного за растрату средств в бытность гендиректором канала «Рустави 2». Это заявление 8 июня распространил офис омбудсмена.

Николоз Гварамия Minval.az

«Вынесенный приговор, ввиду крайней скудости правового обоснования, можно оценить как существенно необоснованный», — говорится в заявлении.

Омбудсмен отметила, что суд обвинительный приговор основывал на данных, полученных скрытой аудио- и видеосъёмкой. Она также отметила, что с 2017 по 2021 года виновных в таких же преступлениях не отправляли за решётку.

Напомним, Гварамия был осуждён судом за крупные хищения на три года и шесть месяцев лишения свободы. «Мтавари архи» является основным рупором самой крупной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» и её основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В связи с этим в оппозиции обвиняют власти в «политическом преследовании» Гварамии.

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