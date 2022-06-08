Москва, , 12:38 — REGNUM В Московской области запущена программа «Лето в библиотеке», сообщили в пресс-службе региональным Министерством культуры и туризма совместно с Московской губернской универсальной библиотекой.

Научная библиотека Денис Абрамов © ИА REGNUM

Программа «Лето в библиотеке» рассчитана на детей 6-14 лет и построена по принципу детских лагерей. В течение 20 дней ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в библиотеках Подмосковья будут проходить встречи и занятия, расширяющие кругозор.

Также по субботам в библиотеках Подмосковья запланированы мероприятия для всей семьи. В настоящее время в регионе работает более 1 тыс. библиотек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2 017 году в Московской области началась реализация проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья».

Читайте подробнее: Стартовал проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья»