Донецк, , 12:37 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Красный Партизан. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Ngu.gov.ua

В представительстве рассказали об атаке, которая зафиксирована в 11:18. Украинские националисты с позиций в Авдеевке обстреляли посёлок Красный Партизан, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли три населённых пункта в Донецкой Народной Республике.