Донецк, 8 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Красный Партизан. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артобстрел

В представительстве рассказали об атаке, которая зафиксирована в 11:18. Украинские националисты с позиций в Авдеевке обстреляли посёлок Красный Партизан, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли три населённых пункта в Донецкой Народной Республике.