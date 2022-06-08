Абакан, 8 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 8 июня в республиканском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

Как уточнили в оперштабе, жертвой COVID-19 стала 64-летняя женщина. С начала 2022 года в Хакасии умерли 412 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 15 носителей коронавируса, выздоровели 22 человека.