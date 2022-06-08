Москва, , 12:37 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о праве родителей регистрировать место рождения ребенка по месту жительства родителей, а не по месту фактического рождения, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

По желанию родителей (одного из родителей) вместо фактического места рождения ребенка, родившегося на территории России, может быть указано место жительства родителей (одного из родителей) на территории страны.

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