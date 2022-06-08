Москва, 8 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о праве родителей регистрировать место рождения ребенка по месту жительства родителей, а не по месту фактического рождения, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

По желанию родителей (одного из родителей) вместо фактического места рождения ребенка, родившегося на территории России, может быть указано место жительства родителей (одного из родителей) на территории страны.