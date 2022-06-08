Екатеринбург, 8 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. «Единая Россия» определила участников праймериз на пост губернатора Свердловской области. Соперником Евгения Куйвашева на предварительном голосовании станет заместитель секретаря местного отделения «Единой России», депутат Заксобрания Дмитрий Жуков, сообщили журналистам в пресс-службе регионального отделения партии.

Sverdlovsk.er.ru Праймериз

Кандидатуры участников праймериз определил президиум регионального политсовета. При этом кандидатуру Евгения Куйвашева предложила спикер областного Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Вторым участником предварительного голосования станет Дмитрий Жуков. Его кандидатуру выдвинул вице-губернатор Олег Чемезов. Теперь участникам праймериз предстоит встретится с секретарями первичных и местных партий. Процедура является обязательной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы на пост главы Свердловской области пройдут 11 сентября 2 022 года. В них примет участие и нынешний губернатор Евгений Куйвашев, заручившийся поддержкой президента России Владимира Путина.