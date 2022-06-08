Москва, 8 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Госдуму поступило обращение Счетной палаты с просьбой снять с контроля вопрос, связанный с предоставлением субординированных кредитов кредитных организаций в тот период, когда они находились в сложной ситуации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Действия этих договоров с правительством с ЦБ, с АСВ осуществляется до 2034 года. Поскольку основные положения этих соглашений кредитными организациями выполнены, самое главное из них — это рост кредитования населения и предприятий, то Счетная палата посчитала возможным обратить к нам с тем, чтобы с надзора снять этот вопрос», — отметил парламентарий.

По его словам, «комитет рассмотрел внимательно обращение СП и принял решение отказать в обращении, посчитав нецелесообразным снятие с надзора за предоставленными средствами кредитным организациям».

Заключение поступит в комитет по контролю, а тот уже вынесет вопрос на обсуждение Госдумы.