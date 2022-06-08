Таллин, , 12:33 — REGNUM Авиасообщение между Таллином и островом Хийумаа может прерваться в середине июня, если государство не согласится компенсировать авиаперевозчику рост цен на топливо. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

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Отмечается, что обслуживающая линию литовская компания Transaviabaltika прекратила продажу билетов на рейсы с 15 июня и начала отменять ранее проданные билеты после этой даты. Transaviabaltika настаивает на получении дополнительных 300 000 евро от Транспортного департамента за обслуживание маршрута, обосновывая это резким ростом цен на топливо.

Переговоры между предприятием и представителями государства в настоящее время продолжаются.

О важности сохранения воздушного сообщения острова с материком уже заявили как островные власти, так и медучреждения Хийумаа, которые опасаются, что отсутствие постоянного авиасообщения снизит качество оперативной медицинской помощи и вынудит ряд специалистов покинуть остров.