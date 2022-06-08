Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Кировский районный суд Санкт-Петербурга выступил в защиту психики детей, которые могут получить ментальные нарушения от онлайн-игры в избиение троллей и просмотра аниме про школу, населёнными душами убитых учеников. Об этом рассказали 8 июня в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Напомним, суды Петербурге уже не первый год рассматривают обращения прокуратуры, которая всерьез занялась защитой детской психики от просмотра сомнительного контента. Так, ранее суды уже запрещали к показу на территории России ряда японских анимационных сериалов, нескольких десятков фильмов не только зарубежного, но и отечественного производства, а также музыкальных клипов и песен популярных и не очень исполнителей.

Очередной запрет на этот раз коснулся онлайн игры «Пытка троллфейса», где пользователям предлагалось проходить уровни, избивая троллей различными способами и предметами, а также короткого аниме «Вечеринка мертвецов: замученные души» («ужастик» из четырех эпизодов по 30 минут для зрителей в возрасте «18+», — прим. ред.) о древней школе «Небесное воинство».

«Кировский районный суд Петербурга рассмотрел административные дела по административным исковым заявлениям прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — рассказали в ОПС.

Суд согласился с выводами экспертов, которые представил прокурор, о том, что и игра, и аниме создают у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих. Помимо этого, они отрицательно влияют на психику детей, наносят вред их психическому здоровью и духовно-нравственному развитию, что является недопустимым и нарушает действующее законодательство.