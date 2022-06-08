Париж, 8 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), штаб-квартира которой находится во Франции, предупреждает о росте инфляции до 8,5% среди стран-членов ОЭСР в 2 022 году, сообщает Le Figaro.

Pixabay.com Инфляция

Рост цен должен замедлиться в 2 023 году, предупреждает ОЭСР, объединяющая 38 стран по всей планете.

По данным ОЭСР, особенно пострадала зона евро, которая должна зафиксировать рост ВВП в 2,6% вместо 4,3%, прогнозируемых ранее, а рост экономики Франции составит 2,4% против 4,2%.

В США в 2 022 году ожидается рост на уровне 2,5% против ожидаемых в декабре 3,7%, а в Китае — 4,4%, против 5,1%.

ОЭСР опасается, что стремительный рост инфляции может привести к резкому повышению процентных ставок центральными банками, что еще больше поставит под угрозу и без того шаткое восстановление экономики.