Москва, , 12:33 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, уточняющий процедуру внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Закрепляется, что при наличии в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя совершение сделки в нотариальной форме без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) будет признаваться основанием для возврата регистрирующим органом заявления и документов, представленных для осуществления государственной регистрации права, без рассмотрения.

Предусматривается возможность внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя лицом, уполномоченным собственником (его законным представителем) в выданной им нотариально удостоверенной доверенности.

Расширяется перечень случаев, которые позволяют направлять заявление о государственной регистрации в форме электронных документов. Так, электронная форма подачи документов станет доступной для регистрации договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве.

Предусматривается, что при наличии в заявлении о государственном кадастровом учете или государственной регистрации прав указания на выдачу документов посредством курьерской доставки публично-правовая компания «Роскадастр» также составляет в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного по результатам предоставления государственной услуги органом регистрации прав, выписку из ЕГРН и выдает посредством курьерской доставки данную выписку.

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