Уфа, 8 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Град, порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Град

Сообщается, что ночью 9 июня в Башкирии могут пройти сильные дожди, днём в некоторых районах возможна гроза, град, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Отмечается, что температура воздуха в регионе ночью может опуститься до +7°С, днем воздух может прогреться до +18°С. На некоторых участках автодорог возможен туман с ухудшением видимости до 1 000 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что улицы в двух селах Башкирии «превратились в реки» из-за сильного ливня. Кроме этого, в регионе обильные ливни осложнили работу коммунальных служб.