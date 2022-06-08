Анкара, , 12:33 — REGNUM Владимир Зеленский демонстрирует несерьёзный подход, заявляя, что для переговоров с Москвой нужно, чтобы Россия отвела войска на линию 24 февраля. Об этом 8 июня сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это абсолютно несерьёзный подход», — сказал Лавров.

Он добавил, что это полностью противоречит инициативам, которые украинская делегация выдвигала 29 марта на переговорах в Турции.

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