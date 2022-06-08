Москва, 8 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о новом основании для прекращения судом уголовного дела, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Вводится новое основание доя прекращения судом уголовного дела — неявка в судебное заседание частного обвинителя без уважительных причин.

Сейчас уголовное дело может быть прекращено, например, в связи с примирением сторон, в связи с деятельным раскаянием и так далее.