Москва, 8 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о праве самозанятых регистрировать товарные знаки, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так, согласно поправкам в Гражданский кодекс, право на товарный знак может принадлежать не только юрлицам, но и физлицам, в том числе самозанятым.

Сейчас обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП).

Кроме того, законодательство дополняется положением об обязательной государственной регистрации залога исключительного права на зарегистрированные в Роспатенте программу для ЭВМ или базу данных. Государственная регистрация залога исключительного права на зарегистрированные программу для компьютеров или базу данных направлена на обеспечение дополнительных гарантий для кредиторов (в первую очередь банков), осуществляющих кредитование под залог интеллектуальной собственности.