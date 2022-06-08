Нея, Костромская область, , 13:00 — REGNUM Костромской областной суд восстановил на работе директора нейского магазина «Магнит», уволенного из-за приспущенной маски. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале суда.

Маска и антисептик

Нарушение правил эпидемиологической безопасности было зарегистрировано в начале 2 021 года. Как установил суд, на протяжении 16 секунд мужчина разговаривал с проверяющими, спустив средство защиты на подбородок.

Работник счёл увольнение незаконным и обратился в суд с просьбой о защите трудовых прав. Он потребовал взыскания зарплаты за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Рассматривая дело, суд назвал наказание чрезмерным и не соответствующим тяжести совершённого нарушения. С учетом всех обстоятельств житель Неи был восстановлен на работе и получил 600 тысяч рублей за простой и 10 тысяч рублей компенсации. Судебный акт вступил в законную силу.

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