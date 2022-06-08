Газа, Палестина, , 12:34 — REGNUM Цены на основные продукты питания в секторе Газа выросли беспрецедентным образом, достигнув рекордно высокого уровня за последние годы. Об этом 8 июня сообщает информационное агентство Quds.

Палестина, сектор Газа badwanart0

По данным журналистов, резкий рост цен был зафиксирован администрацией региона, управляемого движением ХАМАС.

Отмечается, что рост цен связан с глобальной ситуацией на мировых рынках продовольствия и энергоносителей. Как сообщается, топливо и газ в баллонах, а также растительные масла, мука, пшеница подорожали на 30−55% за последний месяц.

Ситуация усугубляется растущей безработицей и экономическим кризисом на палестинских территориях. При этом в ХАМАС заявляют, что рост цен не в последнюю очередь вызван действиями израильских властей, которые блокируют поставки товаров на территорию сектора Газа.