Пекин, 8 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Власти США действуют безответственно, усиливая активность своих кибервойск на Украине для противодействия России. Об этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил 8 июня на брифинге.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

Дипломата попросили прояснить позицию Пекина по поводу усиления киберактивности США на Украине. Он ответил, что направленные против Москвы кибератаки могут усилить российско-украинский конфликт и даже спровоцировать применение ядерного оружия.

«Мы выражаем обеспокоенность в связи с подобными безответственными и опасными действиями американской стороны. США должны предоставить мировому сообществу объяснения по этому поводу», — сказал Чжао.

Он добавил, что события могут пойти не по плану Пентагона, и американской стороне следует это учесть. В случае выхода ситуации из-под контроля пострадают интересы мирового сообщества, в том числе — самих США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД предупредили о твёрдом и решительно ответе Москвы на кибератаки, направленные против критической инфраструктуры РФ.

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