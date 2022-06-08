Кемерово, 8 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 8 июня, на лечении находятся 829 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 60 новых носителей коронавируса. За это же время 119 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 164 934 случая заражения коронавирусом, 161 690 человек выздоровели, 2 415 пациентов скончались.