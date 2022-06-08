Донецк, 8 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли три населённых пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 11:15 украинские националисты с позиций в Новгородском обстреляли населённые пункты Озеряновка и Михайловка, выпустив по ним, соответственно, пять и шесть снарядов калибра 122 мм.

В 11:25 артиллерия обстреляла Пантелеймоновку, выпустив восемь снарядов.