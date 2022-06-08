Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани забрал с собой менее 1 миллиона долларов, когда бежал из Кабула. Ранее сообщалось, что он увез около 170 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Доллары Pixabay.com

Инспектор сообщает, что после побега Гани его телохранители разделили между собой около 5 миллионов долларов. Согласно новому отчёту, Гани и его окружение взяли с собой некоторую сумму денег, но эта цифра составила менее 1,5 миллиона долларов.

Бывший президент Афганистана отверг обвинения в присвоении денег.

«У меня была только сумка и немного одежды, — сказал Гани, который бежал в ОАЭ. — Эти обвинения — беспочвенная ложь».

В отчёте, направленном в Конгресс США, специальный генеральный инспектор Джон Сопко отметил, что большая часть денег из операционного бюджета афганского правительства обычно хранилась в президентском дворце. Утверждается, что эти деньги забрали с собой люди, бежавшие из Кабула на вертолётах вместе с Ашрафом Гани и его женой.

В отчёте говорится, после побега Гани в президентском дворце осталось около 5 миллионов долларов наличными, которые, по-видимому, были поделены сотрудниками службы безопасности президента в промежуток времени между вылетом вертолётов и занятием талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) президентского дворца.

Происхождение этих денег спорно, некоторые бывшие чиновники заявили в интервью SIGAR, что 5 миллионов долларов были личными деньгами Ашрафа Гани, но другие говорят, что деньги поступили из ОАЭ для финансирования предвыборной кампании Гани.

Джон Сопко отметил, что это предварительный отчёт, так как SIGAR всё ещё ждёт ответов на вопросы, направленные беглому президенту Афганистана.

При подготовке этого отчёта SIGAR побеседовал с 30 бывшими афганскими правительственными чиновниками, в том числе с теми, кто бежал из Кабула вместе с Ашрафом Гани. Однако инспектор считает, что, по-видимому, Гани покидал дворец с чем-то более весомым, чем сумка, и увёз с собой около миллиона долларов.

В документах, упомянутых в отчёте, говорится о небольших и лёгких чемоданах, которые были погружены в три вертолёта, на борту которых находились Гани, его жена Рула и их спутники.

По данным SIGAR, чемодан с наличными на сумму в 200 000 долларов из фонда службы безопасности президента был при генерале Кахере Кучи. В отчёте говорится, что у заместителя советника по национальной безопасности Рафи Фазеля в рюкзаке было около 240 000 долларов из оперативного бюджета наличных средств Совета национальной безопасности Афганистана.

«У всех при себе было от 5 000 до 10 000 долларов… ни у кого не было миллионов», — сказал SIGAR один из находившихся в вертолёте бывших высокопоставленных чиновников.

Джон Сопко заявил, что продолжит расследование обвинений в похищении денег, но утверждение российского посольства, что 169 миллионов долларов были вывезены как минимум четырьмя вертолётами с 54 пассажирами на борту, представляется маловероятным. SIGAR говорят, что даже если 169 миллионов долларов были в 100-долларовых банкнотах, их вес составил бы две тонны и их невозможно было бы перевезти на четырёх вертолётах.

Генеральный инспектор пришёл к выводу, что «если сказанное выше правда, общая сумма наличных денег в трёх вертолетах составит около 500 000 долларов, из которых 440 000 долларов принадлежат афганскому правительству». Таким образом, «утверждения о том, что бывший президент Ашраф Гани и его главные советники бежали из Афганистана на вертолётах с миллионами наличными, кажутся маловероятными».

SIGAR сказал, что это предварительный отчёт и он всё ещё ждёт ответов на вопросы, которые он направил Ашрафу Гани, и если он их получит, к итоговому отчёту будет приложена новая информация.

Генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана также изучил другие утверждения о присвоении денег высокопоставленными афганскими правительственными чиновниками. Согласно отчёту, в день падения Кабула исчезла значительная сумма денег, в том числе 5 миллионов долларов в президентском дворце и десятки миллионов в управлении национальной безопасности, но точную сумму украденных денег SIGAR установить не удалось.