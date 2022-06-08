Москва, , 12:29 — REGNUM Поведение властей Киева становится хамским. Об этом сегодня, 8 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Сергей Лавров Официальное интернет-представительство президента России

По его мнению, характеристики, которые украинские чиновники дают ряду мировых лидеров, неприемлемы

«Говорить нужно вежливо», — выразил уверенность Лавров.

Как сообщало, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что поведение Киева по отношению к России становится «все более наглым», но Москва «не намерена срываться».

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