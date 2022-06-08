Красногорск, , 12:29 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье растёт. Об этом свидетельствует опубликованная 8 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 202 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 75 случаев больше аналогичного показателя 6 июня. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 127 человек, а днём ранее — у 102 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 646 новых случаев заражения коронавирусом.

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