Майкоп, 8 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Адыгее традиционный фестиваль адыгейского сыра пройдет в обычном формате. Мероприятие состоится в сентябре 2022 года на Даховской поляне в Майкопском районе. После двухлетнего перерыва, когда фестиваль проводился в режиме онлайн, в текущем году есть возможность вновь встретить гостей, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Адыги

«Масштабное мероприятие — фестиваль адыгейского сыра, который в этом году мы хотим провести в традиционном формате, на Даховской поляне в горной части республики», — написал глава республики в своем телеграм-канале.

Напомним, фестиваль адыгейского сыра проводится в регионе с 2009 года. Сначала его проводили в Майкопе, затем местом его проведения стали живописные площадки в горах. Ежегодно фестиваль собирает тысячи гостей.

Как отметил Кумпилов, адыгейский сыр является брендом региона, он «воплощает в себе национальные кулинарные традиции, традиции гостеприимства, помогает привлекать интерес к нашей республике и развивать экономику».