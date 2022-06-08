Томск, , 12:28 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом, 15 из них госпитализированы в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Ковидный стационар. Тувы Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 131 846. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 129 926 пациентов, в том числе 26 за последние сутки.

Жертвами коронавируса в области за весь период пандемии стали 846 человек. За сутки подтверждён один новый летальный случай.