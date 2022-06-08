Таллин, 8 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом COVID-19 снижается в Эстонии 16-ю неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные Департамента здоровья страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Так, с 30 мая по 5 июня в стране были выявлены 787 новых случая заражения коронавирусом — это на 4,2% меньше, чем неделей ранее. Среди заразившихся 525 человек были вакцинированы, 227 — не вакцинированы. Еще у 37 человек курс вакцинации не был завершен.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость снизилась с 133 до 121 случая на 100 000 населения.

В течение недели было введено 1 250 доз вакцин, первую дозу получили 245 человек. В общей сложности 459 812 человек получили бустерную или дополнительную дозу. Охват вакцинацией двумя дозами составляет 63,7% всего населения Эстонии.