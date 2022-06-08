Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Правительство Грузии выбрало «неуместное» время для того, чтобы начал судебные споры о полномочиях президента республики Саломе Зурабишвили. Данное заявление сделал парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Зурабишвили находится с официальным визитом в Италии. Секретарь также предложил гражданам задуматься: это была ли такая дата выбрана намеренно или необдуманно.

«Я считаю это неприемлемым. Это можно было сделать в другое время и при других обстоятельствах», — сказал Мсхиладзе.

Напомним, правительство Грузии 6 июня направило в конституционный суд иск с просьбой дать оценку деятельности Зурабишвили. В обращении говорится, что Грузия является парламентской республикой, в которой у президента нет властных полномочий. На этом основании в правительстве оспаривают её отказ подписывать приказы о назначении и снятии с должностей ряда послов и других дипломатов.

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