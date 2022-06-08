Симферополь, 8 июня 2022, 12:27 — REGNUM Процессы «дерусификации, декоммунизации и деколонизации», о которых объявил Киев, приведут к логическому финалу — полному демонтажу украинской государственности. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов написал 8 июня в своём телеграм-канале.
Он прокомментировал намерение минкульта Украины создать специальный совет, который займётся вопросами «дерусификации, декоммунизации и деколонизации» страны. По словам главы Крыма, авторы инициативы — «злобные идиоты».
«Логическим завершением процессов «дерусификации, декоммунизации и деколонизации», объявленных официальным Киевом, должен стать полный демонтаж украинской государственности. Вполне возможно, что именно это является истинной целью западных хозяев киевского режима», — предположил Аксёнов.
Он добавил, что уничтожение бессмысленной и беспощадной, надоевшей всем украинской государственности — вполне в духе США. При этом Вашингтон использует предлог защиты от «российской агрессии».
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