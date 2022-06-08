Уфа, 8 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Уфа» Юрий Журавлёв перешёл в грозненский «Ахмат». Об этом 8 июня сообщает «Чемпионат».

Dave Футбол

Отмечается, что сделка по переходу 25-летнего игрока закрыта, сумма трансфера составила € 1 млн.

Журавлёв играл за «Уфу» с 2021 года. В сезоне 2021/22 он принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он выступал за «Кубань» и «Волгарь».

В сезоне 2022/23 «Уфа» будет играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).