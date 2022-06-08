Чебоксары, 8 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Чебоксарах главе администрации внесено представление после выявления возможного конфликта интересов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

В надзорном ведомстве отмечают, что начальник одного из управлений администрации Чебоксар не уведомила руководство о возможном конфликте интересов из-за её дополнительной трудовой деятельности кассиром в садовом некоммерческом товариществе (СНТ).

«Чем создала ситуацию, при которой личная заинтересованность могла повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение обязанностей в управлении администрации», — поясняют в прокуратуре.

В ведомстве напоминают, что данное правонарушение влечёт дисциплинарную ответственность. Прокуратура города внесла соответствующее представление главе администрации Чебоксар.

Правоохранители добавляют при этом, что деятельность в СНТ велась на безвозмездной основе и факты совершения прямых действий по предоставлению СНТ каких-либо дополнительных доходов или имущественных выгод не выявлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красночетайском районе Чувашии при строительстве системы водоснабжения выявлен конфликт интересов в администрации одного из поселений.

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