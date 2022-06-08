Таллин, , 12:25 — REGNUM

В аэропорту Publicdomainpictures.net

В апреле 2022 года эстонские учреждения по размещению обслужили 235 604 местных и иностранных туриста, что на 300% больше по сравнению с тем же месяцем 2021 года, свидетельствуют данные Департамента статистики.

В предприятиях по размещению Эстонии в апреле останавливалось 105 327 зарубежных туристов. Туристический поток из-за рубежа вырос в 12 раз. Но это все равно на треть меньше от максимума, который был зафиксирован в стране до ковид-ограничений.

Основная часть зарубежных туристов прибывала в Эстонию из Финляндии (45 678 человек) и из Латвии (17 209). Из России прибыли 4 582, из Литвы — 4 022, из Германии — 3 836, из Швеции – 2 376 туристов.

В апреле 2022 года свои услуги предлагали 922 предприятия по размещению, или на 13 больше, чем месяцем ранее. Стоимость проживания составила в среднем 40 евро в сутки на человека, что на 12 евро дороже, чем в том же месяце 2021 года.