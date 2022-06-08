Луганск, 8 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Когда 19 февраля глава Луганской Народной Республики объявил о полной военной мобилизации региона, 27-летний студент из Демократической Республики Конго Жан Клод Сангва вместе с двумя друзьями и однокурсниками из ДРК и Центральноафриканской Республики решил вступить в местное ополчение и взять в руки оружие против Украины.

Kremlin.ru Саммит Россия – Африка

«Я вступил, потому что война пришла в нашу республику. Что я должен был делать? Я мужчина и должен воевать, — объясняет Сангва по-русски. — Весь мир воюет против России».

Сангва переехал в Россию два года назад, чтобы учиться в Ростове, а затем перебрался в Луганск, где поступил в местный университет.

Нет данных о том, что, кроме Сангвы и двух его друзей, за ЛНР сражаются и другие африканские солдаты. Однако его пророссийские настроения и мнение о том, кто несет ответственность за войну, разделяют в значительной части Африки.

«Конечно, Западу нравится думать, что санкции изолировали Россию в глобальном масштабе, — говорит старший научный сотрудник и специалист по России в Фонде Карнеги Пол Стронски. — Но в глазах остального мира, особенно африканского континента, Россия не так уж изолирована».

Многие на африканском континенте считают, что конфликт вызван расширением НАТО и безрассудной политикой Запада.

«В Африке также обвиняют Запад в двойных стандартах, так как больше заботится об Украине и ее беженцах, чем о других трагедиях, происходящих в Африке и по всему миру», — добавил Стронски.

«На его [президента России Владимира Путина] руках нет крови рабства и колонизации. Он не мой мессия, но я предпочитаю его всем западным президентам», — заявил в начале марта видный франко-бенинский панафриканист Кеми Себа.

Один из лидеров нигерийской общины в Москве сказал Guardian, что большинство нигерийцев симпатизируют России. «Дело сложное, но ведь Запад подтолкнул Россию к этому», — сказал он.