Берлин, 8 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Берлине пострадали как минимум десять человек. Об этом 8 июня сообщает телерадиокомпания RBB со ссылкой на службу спасения.

ДТП

Отмечается, что в данный момент водитель транспортного средства задержан полицией, которая ведет его допрос.

Также указывается, что на месте инцидента находятся бригады спасательных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области два человека пострадали в результате дорожной аварии, участником которой стал 17-летний водитель.