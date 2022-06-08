Оренбург, , 12:23 — REGNUM Установлена причина схода вагонов с рельсов в Оренбургской области. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Сход с рельсов Ludek

По данным ведомства, в нарушение закона работники Оренбургской дистанции пути не соблюдали технологию ремонта и технического обслуживания железнодорожного полотна. Начальнику предприятия транспорта внесено представление. Железнодорожные пути отремонтированы. Пять работников привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении виновного должностного лица возбуждено административное дело.

Напомним, на станции Оренбург 20 мая 2 022 года при выполнении маневровых работ в парке «Заводский» на 14 пути необщего пользования произошёл сход четырёх грузовых вагонов, из них два были гружены цементом.