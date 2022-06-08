Таганрог, Ростовская область, , 12:23 — REGNUM Таганрогский городской суд вынес приговор по делу о коррупции в отношении бывшего заместителя прокурора Таганрога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 8 июня.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что в начале марта 2 021 года заместитель руководителя надзорного ведомства, исполняя обязанности прокурора Таганрога, получил взятку в размере 100 тыс. рублей. Деньги передал бизнесмен, пожелавший избежать ответственности после инспекции на предприятии. Свою вину запрокурора Таганрога не признал.

Подсудимому назначено наказание в виде трёх лет колонии общего режима, а также лишения права занимать какие-либо государственные должности в течение двух лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму более 10 млн рублей. Уголовное дело в отношении посредника было выделено в отдельное производство.

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