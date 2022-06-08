Таллин, 8 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Местные жители, не являющиеся гражданами Эстонии или какой-либо другой страны Европейского союза, имеют право голосовать на муниципальных выборах. Однако две националистические партии Эстонии — EKRE и Isamaa — хотят лишить этого права граждан России, постоянно проживающих в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, отметив, что предложение националистов пока не получило поддержки других парламентских партий.

Бывший председатель Isamaa и бывший премьер-министр страны Март Лаар заявил, что на Isamaa могла бы потребовать от правительства ограничить право голоса для граждан РФ. «То, что гражданам совершенно другого государства, враждебного государства, предоставляется право голоса на местных выборах — это следовало бы ликвидировать», — считает он.

EKRE поддержала это предложение, аргументировав свою позицию действиями России на Украине. Правящая Реформистская партия ни поддержала, ни отвергла данное предложение, отметив, что «нужно все взвесить». Заместитель председателя Центристской партии Танель Кийк заявил: «Наша цель должна заключаться в том, чтобы все люди, живущие в Эстонской Республике, были на одной стороне, на стороне Эстонии. Такими шагами и решениями мы фактически сами создаем этот раскол».

На состоявшихся осенью 2021 года местных выборах могли проголосовать 140 167 постоянно проживающих в Эстонии иностранцев, половина из которых (70 154) были гражданами России. Следующие местные выборы состоятся в Эстонии лишь в октябре 2025 года.