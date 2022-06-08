Абакан, , 12:21 — REGNUM За сутки в Хакасии выявлено 15 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 8 июня в республиканском правительстве.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Семь новых случаев заражения подтверждено в Абакане, три — в Алтайском районе, два — в Усть-Абаканском, по одному – в Черногорске, Таштыпском и Ширинском районах.

Список выздоровевших за сутки в республике пополнился 22 фамилиями.

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 158 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в регионе было подтверждено шесть случаев заражения, выздоровел 31 человек.

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