Москва, , 12:21 — REGNUM Специальная военная операция на Украине продвигается согласно. Об этом сегодня, 8 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в Анкаре.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Kremlin.ru

Глава МИД России подчеркнул, что спецоперация на Украине достигает поставленных задач.

«Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались на российских границах внешними игроками, находящихся при этом далеко от границ РФ, — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу начались в Анкаре.

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