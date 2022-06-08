Москва, 8 июня 2022, 12:21 — REGNUM Специальная военная операция на Украине продвигается согласно. Об этом сегодня, 8 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в Анкаре.
Глава МИД России подчеркнул, что спецоперация на Украине достигает поставленных задач.
«Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались на российских границах внешними игроками, находящихся при этом далеко от границ РФ, — пояснил Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу начались в Анкаре.
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