Париж, , 12:19 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что переоценка пенсий составит 4%, сообщает Le Figaro.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Elisabeth Borne

Выплаты повышенной пенсии начнутся в июле, пенсии также будут выплачиваться 18 млн пенсионерам в частном секторе.

По словам Элизабет Борн, если пенсионер получает пенсию в размере 1 200 евро в месяц, то он получит на 60 евро больше. Девять союзов пенсионеров выступили однако за повышение пенсий на 4,5%.

«Крайне важно, чтобы пенсионеры не потеряли деньги из-за инфляции», — заявил министр эеономики Франции Брюно Ле Мэр.

По данным INSEE, цель состоит в том, чтобы компенсировать рост цен, связанный с инфляцией, которая составила 5,2% за год в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, сохранение покупательной способности остается в центре приоритетов правительства Франции.

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