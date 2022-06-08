Даугавпилс, Латвия, , 12:17 — REGNUM Латышские националисты в борьбе с советскими памятниками потерпели первое поражение — власти города Даугавпилса заявили, что большинство мемориалов нельзя будет снести. Об этом сообщил Telegram-канал BaltNews со ссылкой на первого заместителя председателя Даугавпилсской городской думы Алексея Васильева.

Памятник освободителям Риги. Латвия Kalnroze

Свою позицию в городе объяснили тем, что строго следуют предписаниям законов Латвии. «Пункт 2 законопроекта предусматривает, что снос не будет распространяться на захоронения. У нас почти под всеми памятниками есть захоронения», — сказал Васильев.

Ранее парламент Латвии обязал все органы самоуправления страны демонтировать советские памятники. Это касается и памятника Освободителям Риги. При этом нельзя будет снести памятники, памятные знаки, мемориальные доски, памятные места и иные сооружения, которые расположены в местах захоронения воинов, погибших на войне, а также на местах памяти жертв нацистского или коммунистического террора.

Даугавпилс (до 1920 года — Двинск) — второй по величине и значению город страны после Риги, крупный промышленный центр Латвии. Население города на начало 2022 года составляло 79 120 человек. При этом доля русских в составе населения является самой высокой среди городов Латвии — 47,8%.