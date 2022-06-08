Хабаровск, 8 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Капитан футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Ираклий Квеквескири покинул команду и должен перейти в одну из команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 8 июня сообщает пресс-служба клуба.

Håkan Dahlström Футбол

Отмечается, что Квеквескири обратился в клуб с просьбой отпустить его, поскольку получил предложение от одной из команд премьер-лиги. Руководство «СКА-Хабаровск» пошло на встречу 32-летнему игроку.

Квеквескири играл за «СКА-Хабаровск» с лета 2018 года. Он провёл за команду 126 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.