Оренбург, , 12:16 — REGNUM В Оренбургской области днём 8 июня возобновили движение транспорта по мосту через реку Чаган в Первомайском районе, сообщили в Главном управлении дорожного хозяйства региона.

Движение запрещено

В связи со снижением уровня воды в полдень по местному времени (10:00 мск) мост открыли. Переправа была закрыта 7 июня из-за подтопления.

По причине подъема уровня воды с 24 мая продолжает действовать режим запрета движения по мосту через реку Сакмара на подъезде к селу Кондуровка. Объезд осуществляется по автодорогам Желтое-Кондуровка и Беляевка — Желтое.