Нур-Султан, , 12:15 — REGNUM Руководство КНР намерено расширять сотрудничество со странами Центральной Азии. Об этом 8 июня заявил находящийся в Нур-Султане глава китайского МИД Ван И.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал встречу глав внешнеполитических ведомств в рамках формата «Центральная Азия — Китай». Участники пришли к соглашению продолжить развивать отношения в рамках проекта «Один пояс, один путь» (ОПОП), который также называют «Новый Шёлковый путь».

«Мы будем продолжать высококачественное сотрудничество в рамках ОПОП, расширять многогранную кооперацию, рассматривать возможности создания соответствующего финансового механизма, в дальнейшем расширять расчёты в нацвалютах», — сказал Ван И

Стоит отметить, что сегодня, 8 июня, председательство в формате «Центральная Азия — Китай» перешло от Казахстана к Китаю.

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