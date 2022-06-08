Донецк, , 12:14 — REGNUM Уголовные дела в отношении украинских боевиков по статье «теракт» по факту обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) возбудила Генпрокуратура ДНР. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Флаг ДНР Цуканов М.В

«Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории Республики 6 июня текущего года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что 6 июня был по приказу командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ осуществлён обстрел города Горловка, в результате чего один мирный житель погиб и еще пять были ранены. Кроме того, по приказу командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ был произведен обстрел Макеевки, в результате чего погибли два мирных жителя.

При этом отмечается, что также по приказу командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ был обстрелян Киевский район Донецка, при котором были ранены пять мирных жителей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Донбассе были обнаружены и уничтожены десятки единиц оружия и боеприпасов.