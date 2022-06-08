Москва, 8 июня, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 8 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 290 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 123 случая больше аналогичного показателя 7 июня. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 167 человек, а днём ранее — у 189 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 646 новых случаев заражения коронавирусом.