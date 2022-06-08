Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Несколько юных жителей Москвы попытались доехать до Санкт-Петербурга зацепившись за «Сапсан», однако их заметили и сняли со скоростного поезда, рассказали 8 июня в пресс-службе Санкт-Петербургского линейного управления МВД России (СПб ЛУ МВД России на транспорте).

«Сапсан» verzunof

Опасный способ передвижения между двумя столицами, как стало известно ИА REGNUM, выбрали двое 19-летних юношей. Не имея денег на покупку билетов на скоростной поезд, они ничего лучше не придумали, как забраться между вагонам поезда и, зацепившись за них, провести так в дороге около четырех часов. К счастью, выполнить задуманное молодые люди не смогли.

«Их заметили в районе населенного пункта Бологое, сотрудники разместили ребят в вагоне, а в Петербурге передали полицейским», — рассказали ИА REGNUM в ведомстве, добавив, что до Серверной столицы молодые люди все же доехали бесплатно.

«Сотрудниками Санкт-Петербургского ЛУ МВД России на транспорте в отношении молодых людей составлены административные протоколы по ч.1 ч. 1 с. 11.17 КоАП «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», — подытожили в ведомстве.

За данные нарушения молодым людям предстоит заплатить штраф по 4 тыс. рублей с каждого.

Напомним, средняя скорость электропоезда «Сапсан» — 250 км/ч.

Еще один необдуманный поступок с зацепингом решил совершить 29-летний мужчина. Он запрыгнул в хвостовую часть грузового поезда, но был снят блюстителями правопорядка на станции Рощино. Свой поступок мужчина объяснил желанием развлечь себя.