Балашиха, Московская область, , 12:09 — REGNUM На базе Военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого и её филиала проходит учебная практика воспитанников Пермского суворовского военного училища. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За время практики, которая в 2 022 году проводится с 6 по 10 июня, будущие защитники Отечества приобретут новые знания, укрепят усвоенные в процессе обучения в училище умения и навыки, познакомятся с учебно-материальной базой академии и филиала, примут участие в мероприятиях военно-патриотической, культурно-просветительской и профориентационной направленности.

пресс-служба Минобороны РФ «Суворовцы посетят объекты спортивного кластера академии, уникальные учебные аудитории ракетной и космической техники, познакомятся с жизнью и бытом курсантов различных периодов обучения, встретятся с лучшими преподавателями, курсантами и выпускниками 2 022 года, а также примут участие в показательных занятиях на базе полевого учебного центра филиала с задействованием агрегатов и специальной техники».

Гости из Перми также посетят Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» и Главный храм Вооружённых Сил России.

Отмечается, что учебную практику на базе академии РВСН воспитанники пермского училища проходят с 2 016 года. А в её стенах в настоящее время обучаются более 53% выпускников 2 021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 16 мая прошла военно-историческая конференция: «Пётр I как реформатор и основоположник военного образования в России», приуроченная к 350-летию со дня рождения основателя Российской империи.

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