Москва, , 12:08 — REGNUM После начала спецоперации на Украине Россия начала сталкиваться с регулярными кибератаками. Об этом 8 июня заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Максут Шадаев Council.gov.ru

«Безусловно, вся текущая ситуация показывает, что вся наша цифровая инфраструктура после начала спецоперации подверглась мощнейшему киберпрессингу. В общем, это стало новой ареной борьбы. Это фиксируют все наши крупные банки, онлайн-платформы, госуслуги… в общем, все мы столкнулись с беспрецедентным уровнем такого кибердавления», — заявил Шадаев.

«В отдельных случаях удаётся даже парализовать временно работу наших важнейших цифровых сервисов», — указал он.